В Набережных Челнах от коронавируса умерли шесть медработников

В Набережных Челнах в период пандемии от коронавируса умерли шесть медработников. Такие данные привел начальник управления здравоохранения автограда Александр Николаев.

Он обратил внимание, что в Татарстане за время пандемии COVID-19 стал причиной смерти 27 медработников, пишут «Вести КАМАЗа».

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах за время работы горбольницы №5 в статусе «ковидного» госпиталя умерли четыре ее сотрудника.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, в Татарстане от коронавируса умерли 352 человека, в том числе две женщины 1934 и 1949 годов рождения, трое мужчин 1948, 1970 и 1982 годов рождения за последние сутки.

В России, по подсчетам оперштаба на утро 4 марта, жертвами COVID-19 стали 87 823 человека.

Татьяна Демина