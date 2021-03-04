В ковидном госпитале Елабуги лечение проходят 30 пациентов

На сегодняшний день в Елабуге в госпитале для пациентов с коронавирусом лечение проходят 30 человек, сообщил главный врач ЦРБ Рамиль Сафаров.

По данным елабужского Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавируса в муниципалитете COVID-19 заразились 157 человек. Под медицинским наблюдением находятся 15 татарстанцев.

В очереди на прививку от коронавируса находятся более 200 человек, сообщается на официальном сайте Елабужского района РТ. Первый компонент препарата получили уже 1 561 человек, второй — 159.

Всего в Елабугу поступило 1 630 доз вакцины от COVID-19 «Спутник –V». 60 комплектов были доставлены 2 марта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 18 184 случая коронавируса. Вылечились за этот период 14 842 человека.

Татьяна Демина