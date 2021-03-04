Регулятор Евросоюза начал экспертизу российской вакцины «Спутник V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V». Об этом сказано на сайте регулятора.
EMA будет оценивать вакцину по европейским стандартам безопасности, качества и эффективности. Регулятор будет продолжать исследования до тех пор, пока не соберет достаточно доказательств для формальной заявки на получение разрешения на продажу в Евросоюзе.
Решение о начале непрерывного обзора основано на результатах лабораторных и клинических исследований на взрослых. Эти исследования показывают, что вакцина «Спутник V» запускает выработку нацеленных на коронавирус антител и иммунных клеток и может помочь защитить от COVID-19.
Ранее сообщалось, что некоторые государства ЕС одобрили применение вакцины «Спутник V», не дожидаясь регистрации со стороны EMA. Так, первую партию вакцины «Спутник V» закупила Словакия.
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