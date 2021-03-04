В Ираке зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство здравоохранения Ирака одобрило для применения российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата для прививок от COVID-19.

Контракт о поставках вакцины «Спутник V» подписал в Москве министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер по поручению премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми, пишет ТАСС. Поставки «Спутника V» в Ирак ожидаются в ближайшие 2 недели.

Ирак стал 45-й страной, в которой зарегистрировали первую российскую вакцину от коронавируса. Процедура прошла в ускоренном режиме.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее Словакия закупила первую партию вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения в Евросоюзе. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) уже приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье российского препарата от COVID-19.

Татьяна Демина