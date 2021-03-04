В казанском Кремле рассказали, как будет принято решение о снятии ограничений для общепита

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана примут решение о снятии ограничений для общепита, основываясь на анализе, который предоставит Роспотребнадзор. Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Если ничего не будет угрожать и нет рисков, конечно, письмо будет рассмотрено в положительном ключе. Но если будут сомнения, то с решением могут повременить... Расслабляться и думать, что сейчас максимально снимут все ограничения и можно будет жить как прежде, пока не стоит. Какое-то время ограничения будут продолжать действовать», — подытожила она.

Фото: Максим Платонов (архив)

Больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой разрешить им работу по ночам: «На фоне снятия ограничений в режиме работы во многих регионах и крупных городах России просим вас также разрешить работу предприятий общественного питания и досугово-развлекательной сферы в вечерне-ночное время и снять вступившие в октябре прошлого года ограничения. Это позволит выжить важной отрасли бизнеса, поддержать смежные сегменты (такси, оптовая торговля, самозанятые и т.п.) и обеспечить рабочие места для жителей города».

Вчера Рустам Минниханов поручил проработать вопрос возможности снятия ограничения на работу ночью заведениям общепита. Сейчас он находится в проработке Роспотребнадзора по РТ.

