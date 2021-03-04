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В Татарстане умерло еще пять человек от коронавируса

17:29, 04.03.2021
В Татарстане умерло еще пять человек от коронавируса
Фото: Максим Платонов

Сегодня подтверждено пять случаев смерти от коронавируса в Татарстане:. Как сообщает Минздрав РТ, скончались две женщины 1934 и 1949 года рождения, трое мужчин 1948, 1970 и 1982 года рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Всего на 4 марта в РТ зарегистрировано 352 случая смерти от COVID-19.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая COVID-19. Всего на 4 марта в Татарстане зарегистрировано 18 184 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 14 842 человека, в том числе 59 за минувшие сутки.

ОбществоМедицина Татарстан
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