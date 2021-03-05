Новости общества

10:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском ТЦ «Южный» откроют пункт вакцинации от коронавируса

10:14, 05.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В казанском ТЦ «Южный» откроют пункт вакцинации от коронавируса
Фото: Максим Платонов

В казанском торговом центре «Южный» откроют пункт вакцинации от коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, пункт откроется в самые ближайшие дни.

«Плюс у нас на подходе сейчас еще один торговый центр, с которым мы сейчас ведем довольно тесную коммуникацию на предмет открытия. Сроки [открытия] озвучу чуть позже, как и название самого центра», — отметил он.

Напомним, 15 февраля в Казани в ТЦ «Мега» началась вакцинация от коронавируса. Прививку делают посетителям в огражденной зоне, в порядке живой очереди. Пункт вакцинации работает с 10.00 до 20.00. Получить прививку может любой житель Казани при наличии полиса и СНИЛС. Если у человека с собой паспорт, то они не нужны.

На данный момент в Набережных Челнах прорабатывается вопрос о размещении в торговых центрах пунктов вакцинации от коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем