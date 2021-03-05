В казанском ТЦ «Южный» откроют пункт вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В казанском торговом центре «Южный» откроют пункт вакцинации от коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, пункт откроется в самые ближайшие дни.

«Плюс у нас на подходе сейчас еще один торговый центр, с которым мы сейчас ведем довольно тесную коммуникацию на предмет открытия. Сроки [открытия] озвучу чуть позже, как и название самого центра», — отметил он.

Напомним, 15 февраля в Казани в ТЦ «Мега» началась вакцинация от коронавируса. Прививку делают посетителям в огражденной зоне, в порядке живой очереди. Пункт вакцинации работает с 10.00 до 20.00. Получить прививку может любой житель Казани при наличии полиса и СНИЛС. Если у человека с собой паспорт, то они не нужны.

На данный момент в Набережных Челнах прорабатывается вопрос о размещении в торговых центрах пунктов вакцинации от коронавируса.