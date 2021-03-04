Галимова об отгулах после вакцинации: «Работодатель может сам принять такое решение»

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала возможность давать отгул после вакцинации от коронавируса.



«Таких рекомендаций в этой части мы не давали. Работодатель может сам принять такое решение, мы не можем всех обязать, и нет в этом смысла никакого. В данном случае это решение работодателя и, наверное, это все очень индивидуально, у каждого состояние здоровье свое... Беречься всем надо и двух дней отгула здесь точно не хватит», — отметила она.

Вчера заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что в Татарстане пока не планируется рекомендовать работодателям давать отгул сотрудникам после вакцинации от COVID-19: «В любом случае, вакцинация — вопрос настолько щепетильный, что каждая такая инициатива идет не только через регион, но и через федеральный центр. На данный момент такой директивы от федерального центра нет».