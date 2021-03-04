В Татарстане для вакцинации проживающих в отдаленных поселениях работает выездная бригада медиков — видео

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В селе Гарь Высокогорского района РТ проходит вакцинация населения от коронавируса. Прививки татарстанцам, живущим далеко от райцентра, делает выездная бригада медиков. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Врачи Высокогорского района РТ планируют посетить все 124 населенных пункта и 48 ФАПов муниципалитета для первичной и повторной вакцинация людей от COVID-19. Для этих целей району выделили почти 800 доз препарата.

«В Высокогорском районе мы привили более 70% от того, что получили. На этой неделе у нас будет стопроцентная вакцинация того, что получили», — рассказал врач-терапевт Высокогорской ЦРБ Радиф Бариев.

Местные жители отмечают, что проходят вакцинацию от COVID-19, чтобы не заразить своих близких и родственников.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане провакцинировано 86 870 человек, из них вторую дозу получили 20 506 человек.

Татьяна Демина