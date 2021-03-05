Онищенко заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал появление мутаций коронавируса. Возбудителю COVID-19 не свойственны изменения, которые обычно можно наблюдать у вируса гриппа.

— Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

То, что сейчас называют штаммами коронавируса — на самом деле его «подтипы». Единственное отличие в том, что они приобретают новые свойства.

На этой неделе на севере Италии, в Брешии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. По мнению специалистов, для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны. В Брешии вновь растет число заражений, что ведет к ужесточению карантинных мер.



Американские ученые ранее выявили способность новых штаммов коронавирусов уклоняться от антител. Они выяснили, что чем дальше вирус эволюционирует, тем у него больше генетических мутаций.



Татьяна Леухина