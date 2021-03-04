В торговых центрах Челнов могут появиться пункты вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах прорабатывается вопрос о размещении в торговых центрах пунктов вакцинации от коронавируса, пишут «Челнинские известия».

По словам начальника управления здравоохранения автограда Александра Николаева, это вопрос необходимо детально проработать.

Он отметил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже более 13 тыс. жителей Набережных Челнов. Из них 4 637 получили вторую дозу препарата. По словам Николаева, ни у кого из вакцинировавшихся осложнений не возникло.

Завтра в Набережных Челнах планируют приступить к вакцинации сотрудников исполкома.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, 15 февраля в Казани в ТЦ «Мега» началась вакцинация от коронавируса. Прививку делают посетителям в огражденной зоне, в порядке живой очереди. Пункт вакцинации работает с 10.00 до 20.00. Получить прививку может любой житель Казани при наличии полиса и СНИЛС. Если у человека есть паспорт, то они не нужны.



Напомним, на сегодняшний день в Татарстане провакцинировано 86 870 человек, из них вторую дозу получили 20 506 человек



Татьяна Демина