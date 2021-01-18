Итоги дня: старт массовой вакцинации в Татарстане, рекомендации Путина нефтегазохимикам, арест Навального
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 18 января.
- В отделе полиции управления МВД по городу Химки прошло выездное заседание суда, арестовавшего оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Судья Елена Морозова удовлетворила ходатайство следствия.
- Президент России Владимир Путин дал рекомендации компаниям после совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое прошло 1 декабря в Тобольске. ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Нефтегазовая компания «РуссНефть», АО «Зарубежнефть», ТАИФ и ООО «Иркутская нефтяная компания» было предложено рассмотреть вопрос о вхождении в состав учредителей АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив либо задуматься о подписании с организацией меморандума о сотрудничестве для развития стандартизации в нефтегазовом комплексе.
- В Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может сделать любой желающий в одном из 57 учреждений. Вводить «антиковидные паспорта» для переболевших коронавирусом и вакцинированных (по примеру Башкирии) в Татарстане не планируют и считают нецелесообразным, по крайней мере на данном этапе борьбы с пандемией. Записаться на получение вакцины можно на портале госуслуг. А в Кукморе записаться на прививку можно через Instagram ЦРБ.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета, которому предстоит начать подготовку к проведению матчей чемпионата мира по волейболу, он должен пройти в Казани в 2022 году. Председателем комитета стал сам Минниханов. Его заместителем назначен спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, следует из документа. Также заместителями председателя стали мэр Казани Ильсур Метшин и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.
- Городские службы Казани не справляются со снегом. По данным Гидрометцентра Татарстана, в городе выпало две трети месячной нормы осадков, а с начала года — 158% от месячной нормы января. Городу не хватает механизаторов и водителей. Половина техники коммунальных служб простаивает из-за того, что просто нет работников.
- На этой неделе Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал переменчивую погоду. Неделя начнется с морозов, затем снегопады вернутся, а в конце недели и вовсе ожидается оттепель.
- В Татарстане предложили ежегодно повышать средний размер проезда в городском транспорте на один рубль. Председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев объяснил, что средний тариф складывается из оплаты за наличный расчет, оплаты по банковской карте, по транспортной карте. «Мы предлагаем и надеемся, что Кабмин нас поддержит, чтобы средний размер платы за перевозку пассажиров ежегодно повышался на рубль. Этот размер правительство РФ доводит и в коммунальных услугах», — добавил Груничев.
- В Госкомитете Татарстана рассказали, как повысятся тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля. С 1 января 2021 года розничная цена на природный газ, реализуемый населению, составит 5,89 рубля за кубический метр. Конечный тариф на электрическую энергию для населения на 2021 год вырастет на 4,6%. Тарифы на тепловую энергию на 2021 год составят: минимальный — 1 081,63 руб./Гкал, максимальный — 2 366,032 руб./Гкал, средний тариф по РТ — 1860,70 руб./Гкал.
- В Набережных Челнах прокуратура подвела итоги проверки, организованной после того, как 14-летняя школьница спрыгнула с высоты третьего этажа. Надзорное ведомство нашло нарушения, которые потребовало устранить.
В прокуратуре считают, что штатный психолог гимназии №29 должен был выявить отклонения в поведении восьмиклассницы.
- Стали известны лауреаты премии Ильгама Шакирова в 2021 году. В номинации «Женский вокал» премию получила Резеда Галимова. В номинации «Мужской вокал» премия присуждена Филюсу Кагирову. Награду в номинации «Народное пение» вручили Флере Шакировой. Лауреаты премии получат по 200 тысяч рублей.
- Головинский районный суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии. Суд охарактеризовал действия математика, а также левых активистов Андрея Ейкина и Елены Горбань как хулиганство, совершенное группой лиц. Аспиранту механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азату Мифтахову инкриминировался поджог двери офиса «Единой России».
- Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.
Речь идет о работниках из отдельных стран, входящих в СНГ.
- В Нижнекамске закрыли пункт проката тюбингов. После проверки оказалось, что катание там было небезопасным. Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек». Один ребенок умер после того, как скатился с горки.
- В деревне Новые Сарайлы Тукаевского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеванию животных бешенством. На территории деревни запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина. Также на период карантина запрещается реализация и употребление в пищу или для вскармливания молока без пастеризации от здоровых животных.
- Кабмин Татарстана утвердил отчет об инновационной деятельности в республике в 2019 году. Согласно документу, уровень инновационной активности за позапрошлый год сократился. Согласно данным, только 18,1% отгруженных в 2019 году товаров в РТ относились к категории инновационной продукции. В 2018-м этот показатель составлял 20,9%.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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