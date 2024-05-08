В Казани ограничат продажу алкоголя на время проведения KazanForum
Кабинет министров Республики Татарстан принял постановление, согласно которому в Казани будет ограничена продажа алкогольной продукции в период проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Запрет будет действовать с 8.00 до 17.00 на протяжении четырех дней:
- с 14 по 17 мая 2024 года в торговых объектах, расположенных на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской, Чернышевского;
- 15, 16 и 18 мая 2024 года на нескольких улицах Казани.
Ограничение не распространяется на розничную продажу алкоголя в точках общественного питания.
Контроль за исполнением постановления будут осуществлять Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей и Министерство внутренних дел по Республике Татарстан.
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