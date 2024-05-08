На трассе М-11 «Нева» снизили максимально разрешенную скорость из-за снегопада

На участках федеральной трассы М-11 «Нева», где идет сильный снегопад, разрешенная скорость движения снижается до 60–90 км/ч. Об этом сообщает «Автодор» в своем telegram-канале.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными в пути и следить за сообщениями на информационных табло.



Напомним, на участке трассы М-12 между Москвой и Казанью будут построены 10 автозаправочных станций (АЗС), сообщили «РБК-Татарстан» в пресс-службе компании «Автодор». Они будут размещены в составе многофункциональных зон.

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Рената Валеева