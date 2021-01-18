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Жители Кукмора могут записаться на прививку от коронавируса через Instagram ЦРБ

09:46, 18.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Жители Кукмора могут записаться на прививку от коронавируса через Instagram ЦРБ
Фото: mos.ru

Центральная районная больница Кукмора открыла запись на вакцинацию от коронавируса через свой Instagram-аккаунт. Для этого в директ ЦРБ необходимо отправить ФИО, год рождения и номер телефона. После этого с человеком свяжутся работники больницы.

Записаться на вакцинацию в Кукморскую ЦРБ можно также по участковому принципу, обратившись к врачу общей практики/фельдшеру в поликлинику (участковую больницу, ФАП) по месту жительства или позвонив в регистратуру ЦРБ.

Получить прививку от коронавируса можно и через запись у эпидемиолога или во взрослом прививочном кабинете. Для этого в соответствующих кабинетах необходимо оставить свои данные (ФИО, год рождения и номер телефона).

Вакцинацию в Кукморской ЦРБ проводят препаратом «Спутник V».

Ранее в Минздраве Татарстана напомнили, что в республике работают 57 пунктов вакцинации от коронавируса, их число будет увеличиваться.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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