Путин поздравил лидеров иностранных государств с 79-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил Кремль.

Также поздравления были направлены народам Грузии и Молдавии. В своих посланиях Путин выразил уверенность в том, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут и впредь оставаться надежной основой для развития отношений.

Ранее Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2030 и на перспективу до 2036 года. Эти цели направлены на укрепление экономического и социального развития, обеспечение государственного, культурного и экономического суверенитета России, а также на повышение уровня жизни граждан.

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Рената Валеева