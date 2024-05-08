Премия «Русский детектив» объявила короткий список и победителя в номинации «Выбор читателя»

В четвертом сезоне премии «Русский детектив» участвовало 5 989 пользователей, которые в общей сложности оставили 15 181 голос в 10 номинациях. На соискание было подано 330 заявок, 175 произведений попали в длинный список. Недавно оргкомитет премии объявил короткий список и назвал победителя в номинации «Выбор читателя». Лауреатом стало произведение «Дилетантки. Чудовище тайного острова» Екатерины Новак и Анны Камской.

Короткий список премии «Русский детектив»:

Номинация «Детектив года»: Александра Маринина «Тьма после рассвета» («Эксмо»), Евгения Малинкина «Который кот подряд» («Обложка»), Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть» («Эксмо»);

Александра Маринина «Тьма после рассвета» («Эксмо»), Евгения Малинкина «Который кот подряд» («Обложка»), Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть» («Эксмо»); Номинация «Автор года»: Евгения Малинкина «Который кот подряд» («Обложка»), Лиза Лосева «Мертвый невод Егора Лисицы» («Эксмо»), Дарья Донцова «Венок из железных одуванчиков» («Эксмо»);

Евгения Малинкина «Который кот подряд» («Обложка»), Лиза Лосева «Мертвый невод Егора Лисицы» («Эксмо»), Дарья Донцова «Венок из железных одуванчиков» («Эксмо»); Номинация «Открытие года»: Екатерина Новак, Анна Камская «Дилетантки. Чудовище тайного острова» («Т8»), Александра Райт «Лишние» («Т8 RUGRAM»), Людмила Сладкова «Реквием по любви» (АСТ);

Екатерина Новак, Анна Камская «Дилетантки. Чудовище тайного острова» («Т8»), Александра Райт «Лишние» («Т8 RUGRAM»), Людмила Сладкова «Реквием по любви» (АСТ); Номинация «Дебют года»: Оксана Есипова «Опасная связь» (digital-автор «Литрес»), Алексей Борисов «Транзит» («Издательские решения»), Ю_ШУТОВА «Истории о Гонзу Читателе, бывшем аферисте и хакере» (digital-автор «Литрес»);

Оксана Есипова «Опасная связь» (digital-автор «Литрес»), Алексей Борисов «Транзит» («Издательские решения»), Ю_ШУТОВА «Истории о Гонзу Читателе, бывшем аферисте и хакере» (digital-автор «Литрес»); Номинация «Детский детектив»: Александра Хворост «Кто ограбил миссис Рэббит?» («Качели»), Марина Пантелеева «Сокровища Кара-Дага» («Аквилегия-М»), Этери Заболотная «Дело о похищенной собаке» («Проф-Пресс»);

Александра Хворост «Кто ограбил миссис Рэббит?» («Качели»), Марина Пантелеева «Сокровища Кара-Дага» («Аквилегия-М»), Этери Заболотная «Дело о похищенной собаке» («Проф-Пресс»); Номинация «Лучший комикс / графический роман»: Алексей Ефремов, Евгений Еронин, Алексей Замский, Наталья Мартинович «Майор Игорь Гром. Улыбка висельника. Книга 3» (Bubble), Сирил Льерон «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете» (АСТ), Жоэль Жоливе, Жан-Люк Фроманталь «Детектив Мяу. Дело о пропавшей канарейке» («Манн, Иванов и Фербер»);

Алексей Ефремов, Евгений Еронин, Алексей Замский, Наталья Мартинович «Майор Игорь Гром. Улыбка висельника. Книга 3» (Bubble), Сирил Льерон «В голове Шерлока Холмса. Дело о скандальном билете» (АСТ), Жоэль Жоливе, Жан-Люк Фроманталь «Детектив Мяу. Дело о пропавшей канарейке» («Манн, Иванов и Фербер»); Номинация «Документальный детектив»: Игорь Павлов, Теодора Хаджийска «1079. Стихийная сила Перевала Дятлова» («Кабинетный ученый»), Сергей Леонтьев «Радиация» (АСТ), Николай Свечин «Уральское эхо» («Эксмо»);

Игорь Павлов, Теодора Хаджийска «1079. Стихийная сила Перевала Дятлова» («Кабинетный ученый»), Сергей Леонтьев «Радиация» (АСТ), Николай Свечин «Уральское эхо» («Эксмо»); Номинация «Детективный триллер»: Шамиль Идиатуллин «До февраля» (АСТ), Андрей Подшибякин «Последний день лета» (АСТ), Татьяна Корсакова «Светочи тьмы» («Эксмо»);

Шамиль Идиатуллин «До февраля» (АСТ), Андрей Подшибякин «Последний день лета» (АСТ), Татьяна Корсакова «Светочи тьмы» («Эксмо»); Номинация «Исторический детектив»: Александр Руж «Ведьмино кольцо» («Эксмо»), Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть» («Эксмо»), Николай Свечин «В отсутствие начальства» («Эксмо»);

Александр Руж «Ведьмино кольцо» («Эксмо»), Елена Бриолле «Черный, как тайна, синий, как смерть» («Эксмо»), Николай Свечин «В отсутствие начальства» («Эксмо»); Номинация «Лучший иностранный детектив» (на русском языке): Лэй Ми «Профайлер» (Inspiria), Майк Омер «Скрытые намерения» (Inspiria), Майк Омер «Гибельное влияние» (Inspiria);

Лэй Ми «Профайлер» (Inspiria), Майк Омер «Скрытые намерения» (Inspiria), Майк Омер «Гибельное влияние» (Inspiria); Номинация «Лучший фильм в жанре детектив»: «Хитровка. Знак четырех», «Детектор», «Пропавшая», «Мизантроп», «Решение уйти»;

«Хитровка. Знак четырех», «Детектор», «Пропавшая», «Мизантроп», «Решение уйти»; Номинация «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Фишер», «Художник», «Тверская», «Дама с собачкой», «Шпион»;

«Фишер», «Художник», «Тверская», «Дама с собачкой», «Шпион»; Номинация «Лучший иностранный многосерийный фильм в жанре детектив»: «Лестница», «Исчезнувшие», «Дикая река», «Найди меня», «Алеф».

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Екатерина Петрова