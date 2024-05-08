Казанскую икону Божией матери привезут в столицу Татарстана

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Казанскую икону Божией Матери 14 июня выставят для молитвенного поклонения в Казанском Богородицком монастыре, расположенном по адресу: ул. Большая Красная, 5. В Казани святыня пробудет до 16 июня.

Икона побывает в 60 городах страны, где будут проходить молебны с чтением акафиста Божией Матери. Священники и миряне совершат сугубые молитвы о российском воинстве и мире.

Крестный ход начался от стен Московского Кремля 6 мая и завершится там же 4 ноября, сообщает Татарстанская митрополия. Организатором выступает комиссия РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России, организационной поддержке Всемирного русского народного собора и фонда «Царьград».

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Рената Валеева