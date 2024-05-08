Команда по американскому футболу из Казани примет участие в международном турнире в Китае

Команда по американскому футболу «Казанские моторы» примет участие в международном турнире Flag Football International Open, который пройдет в китайском городе Нинбо с 17 по 19 мая 2024 года.

«Казанские моторы» будут представлять Россию на этом турнире — они единственные, кто заявлен от нашей страны. Всего в международных соревнованиях примут участие 20 мужских команд из семи стран.

Отметим, что «Моторы» выступают в чемпионате России Восточно-европейской Суперлиги. Первые игры сезона-2024 стартуют 25—26 мая. В 2021 году казанцы становились обладателями Кубка Евразии.

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Рената Валеева