Итоги дня: новый «поворот» в деле Finiko, мероприятия ко Дню Победы, реконцепция «Кольца»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 8 мая.
- В Вахитовском райсуде Казани прошло предварительное заседание по делу сооснователя криптопроекта Finiko Кирилла Доронина и девяти его последователей. Адвокаты просили о возврате дела в Генпрокуратуру РФ, настаивая, что права их клиентов были нарушены. С их слов, ознакомление с материалами дела завершилось еще в феврале-марте 2024 года, но дело не направляли в прокуратуру, а обвиняемых держали в СИЗО без проведения следственных действий, а в апреле предъявили новое обвинение, но не дали ознакомиться с дополнительными материалами дела. Заседание прошло в формате видео-конференц-связи с Мещанским райсудом Москвы, в зал которого сегодня доставили всех лишенных свободы обвиняемых. В итоге судья не нашла оснований для возврата дела, но постановила оставить в СИЗО на полгода Кирилла Доронина и еще семерых фигурантов дела под стражей. Двум фигурантам на тот же срок продлили запреты определенных действий.
- На заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне раис Татарстана Рустам Минниханов призвал не допускать искажения правды об истории и войне. Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева рассказала о поддержке ветеранов и мероприятиях, посвященных 79-летию Победы. Также было отмечено, что в Татарстане реализуется программа «Герой Отечества» и восстанавливаются мемориалы в память о войне.
- ОАО «Гипермаркет «Кольцо» заключило эксклюзивный контракт с московским брокером «Магазин Магазинов» на обновление торгового пространства ТРЦ «Кольцо». Этим летом торговый центр ожидает реконцепция, и московский брокер получил эксклюзивные права на подбор арендаторов. Кроме того, администрация «Кольца» перестала заключать договоры на аренду торговых площадей в ожидании полномасштабной перепланировки. Разработан план реконцепции казанского центра.
- Исполняющий обязанности первого вице-премьера Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что ключевая ставка Центробанка останется на высоком уровне. Экономика должна адаптироваться к структурным изменениям. Центробанк предполагает снижение ключевой ставки до уровня в 6—7% к 2026—2027 годам.
- В казанские детсады и социальные объекты временно вернули подачу тепла из-за наступивших майских морозов. Тепло вернули в 1 329 детских садов, 1 302 объекта здравоохранения и 54 объекта социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей. Однако полностью возобновить теплоснабжение всех объектов не удалось, поскольку теплоснабжающие организации уже начали ремонтные работы котельных и сетей теплоснабжения в рамках подготовки к следующему отопительному периоду.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с торжественной речью на мероприятии, посвященном 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Церемония состоялась в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля. В ходе торжественного мероприятия были вручены государственные награды и присвоены звания предприятиям.
- Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где обсуждалось развитие ЕАЭС и его роль в многополярном мире. Отмечено, что за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос до 2,5 трлн долларов и более 90% расчетов в союзе происходит в национальных валютах.
- Рынок первичной недвижимости в Татарстане начал буксовать вслед за «вторичкой» из-за высокой ключевой ставки и ужесточения льготных программ. Объем нераспроданных квартир в республике достиг рекордных значений. По мнению некоторых экспертов, ситуация улучшится из-за опасений отмены льготной ипотеки, но с июля ожидается глубокое падение рынка. При этом другие аналитики утверждают, что рынок становится более сбалансированным и новостройки реализуются быстрее, чем ожидалось.
- Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что в регионе идет подготовка к 79-летию Победы. Для патриотического воспитания молодежи разрабатывается учебник истории края для 5—9-х классов, который обновят к 2025 году, а также цикл лекций по аналогии с «Разговорами о важном». Кроме того, в Татарстане реализуется программа «Герой Отечества» и ведется работа по восстановлению памятников и обновлению школьных музеев.
Ключевые события 805-го дня специальной военной операции на Украине:
- Около 16.40 и 17.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
- Военнослужащие группировки войск «Восток» восстановили памятник воинам Великой Отечественной войны в ДНР. Мемориал был построен в 1975 году и после государственного переворота 2014 года на Украине за памятником должный уход не вели. Лишь местные жители своими силами пытались содержать его в относительной целостности. После возвращения этого населенного пункта в состав России ситуация поменялась. Военнослужащие наводят порядок на прилегающей территории, восстанавливают и красят памятник защитникам Родины, готовятся к восстановлению мемориальных досок. Восстановительные работы планируется завершить к 9 мая.
- В ответ на попытку киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.
- Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и полностью освободили населенный пункт Кисловка Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой Народной Республики и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 55 военнослужащих и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
- Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 4-й бригады нацгвардии, 104-й и 106-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-миллиметровая гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.
- Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий полностью освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение формированиям 132-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, а также 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ, 15-й бригады нацгвардии, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое Запорожской области, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, три автомобиля, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
- Специалисты службы ГСМ группировки прикрытия государственной границы продемонстрировали новые решения для выполнения задач по дозаправке техники прямо на передовой. Речь идет о новых малогабаритных топливозаправщиках на базах багги, автомобиля УАЗ и мотоцикла.
- Расчеты «Градов» уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике, движению колонн и живой силе ВСУ.
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Олег ИсаковОбщество Татарстан