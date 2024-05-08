В Татарстане для молодежи создадут цикл лекций по аналогии с «Разговорами о важном»

Фото: Максим Платонов

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева рассказала о том, как в регионе идет подготовка к 79-летию Победы. Она отметила, что после поддержки ветеранов Великой Отечественной войны важной задачей является патриотическое воспитание молодежи.

Для этого в Татарстане разрабатывают учебник истории края для 5—9-х классов. Его планируют обновить к 2025 году. Также для молодежи Татарстана хотят создать цикл лекций по аналогии с «Разговорами о важном».

— Мы возлагаем большие надежды на Академию наук, на КФУ, Институт культуры и педагогическое сообщество республики, — заявила Фазлеева.

Кроме того, в Татарстане реализуется программа «Герой Отечества», направленная на организацию системной поддержки героев. В ее рамках регулярно проводятся встречи героев с молодежью в честь профессиональных праздников и памятных дат.



В Татарстане также идет работа по восстановлению 18 памятников. Министерство культуры, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики занимаются этим вопросом. Также в Татарстане действуют 1 126 школьных музеев. Их концепцию планируют обновить к 80-й годовщине Великой Отечественной войны.

Ранее Фазлеева рассказала, что сейчас в Татарстане проживает 195 участников Великой Отечественной войны. В соответствии с приказом президента России ветеранам были перечислены единоразовые выплаты, включая тех, кто проживает на подшефных Татарстану территориях — в Лисичанске.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева