«Финикийский» привет Генпрокурору: в Казани адвокаты просят дать задний ход делу Finiko

В Вахитовском райсуде Казани началось предварительное заседание по делу сооснователя криптопроекта Finiko Кирилла Доронина и девяти его последователей. Заседание проходит в закрытом режиме, однако, по данным «Реального времени», на нем казанские и московские адвокаты обвиняемых намерены ходатайствовать о возврате дела в Генпрокуратуру РФ.

Пришедшие в суд потерпевшие с подсудимыми не знакомы

«Я вложила 100 тысяч рублей. Надеялась удвоить, а то и утроить и купить за 250 тысяч хороший немецкий аккордеон», — призналась «Реальному времени» профессиональный музыкант и педагог на пенсии, попросив не указывать ее данные. С ее слов, вложилась, поддавшись советам подруги, которая в итоге тоже осталась без 100 тысяч рублей, но писать заявление в полицию не стала.

«Я работала пекарем, хотела улучшить жилищные условия своей семьи, и потеряла 20 тысяч долларов, или 1,8 млн рублей», — поделилась другая потерпевшая. С ее слов — часть подсудимых она знает лишь по видеороликам в Сети. О таком же заочном знакомстве «Реальному времени» рассказала работница медучреждения, которая лишилась суммы в 1,6 млн рублей.

О некоем общении с будущими фигурантами уголовного дела упомянул лишь один потерпевший — молодой парень, что пришел в суд в сопровождении своего адвоката и наотрез отказался от комментариев.

Почему защита требует возврата дела

По мнению защитников, на финише предварительного следствия права фигурантов и нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ были грубо нарушены — процедура ознакомления с материалами дела завершилась еще 12 февраля 2024 года, однако на протяжении двух месяцев дело в прокуратуру не направляли. А обвиняемых держали в СИЗО без проведения каких-либо следственных действий.

10 апреля внезапно предъявили новое окончательное обвинение с ущербом на 209 млн рублей и без ознакомления с дополнительными материалами через девять дней направили материалы на утверждение прокурорам.



«На момент отправки дела мы даже не начали знакомиться с дополнительными материалами, нас лишили этого права, как и права заявить ходатайства по результатам ознакомления», — поделился Вадим Максимов, адвокат Антона Семыкина.

Напомним, новое обвинение первый зам генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил перед майскими праздниками — в третьей редакции этого «окончательного» документа следствия.

В день казанского ареста Кирилла Доронина в июле 2021-го в суде называлась сумма — 70 млн рублей. Позднее следователи указывали в документах ущерб в 250 млн рублей и даже 1 миллиард. В комментариях МВД страны фигурировали данные о потерях вкладчиков до 5 миллиардов рублей. Совет по правам человека при президенте РФ сообщал о миллионе пострадавших. Тем неожиданнее оказалась цифра в 179,6 млн рублей, которую в декабре 2022-го предъявили «финикийцам» по делу об особо крупном мошенничестве в составе преступного сообщества.



Второе «окончательное» обвинение появилось в конце января 2024 года — сумма выросла до 206,6 млн рублей, похищенных, по версии следствия, у 161 жителя Москвы и Московской области, Татарстана, Бурятии, Иркутской, Омской и Оренбургской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

Третья редакция итогового документа следователей МВД родилась уже после того, как казанский суд приступил к рассмотрению дела досудебщицы Лилии Нуриевой, занимавшей в криптопроекте позицию «10-й звезды». Она полностью признала вину по делу на 206,6 млн рублей и дала показания против других фигурантов дела. В том числе назвала больше 10 известных ей «финикийцев», пока не привлеченных к ответственности. Впрочем, несмотря на вклад Нуриевой в расследование, прокурор запросил для нее 6,5 года колонии общего режима.

По данным источников «Реального времени», несмотря на увеличение ущерба до 209 млн, количество потерпевших в этом «окончательном» обвинении не поменялось.

Прокуроры будут просить о продлении стражи

Также на сегодняшнем заседании суд планирует рассмотреть вопрос о мере пресечения — у нескольких фигурантов срок ареста истекает 14 мая. Позицию обвинения будут поддерживать двое сотрудников прокуратуры — Елена Петрова и Михаил Житлов.

Заседание пройдет в формате видео-конференц-связи с Мещанским райсудом Москвы, в зал которого сегодня доставили всех лишенных свободы обвиняемых. В СИЗО Казани их этапировать не успели.



Под стражей в данный момент находятся семеро — сам Кирилл Доронин, его друг, «вице-президент» проекта, предполагаемый руководитель «мордовского» подразделения «финикийцев» Андрей Галущенко, бывшая помощница Доронина Екатерина Казачкова, специалист службы техподдержки проекта Антон Семыкин по договору, экс-подчиненная Галущенко Алена Ларионова, а также лидер «Бурятского» филиала, «вице-президент» Баир Самбуев и Екатерина Бозоева из Иркутска.

Под домашний арест в июле 2023-го отпустили Анну Серикову, она же Тиффани, которую в МВД и прокуратуре считают руководителем подразделения проекта «автоматической генерации прибыли», работавшего в Ростовской области и Краснодарском крае.

Самая мягкая мера пресечения сейчас у бывших казанских «вице-президентов» Дины Ахметзяновой и Ильгиза Шакирова. В конце апреля текущего года Мосгорсуд отказался продлевать обоим домашний арест и избрал запрет определенных действий.