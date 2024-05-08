Сегодня татарстанцев ждет сокращенный рабочий день

Фото: Максим Платонов

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан сообщило, что 9 мая, День Победы, является нерабочим праздничным днем.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час в соответствии с частью 1 статьи 95 Трудового кодекса РФ, пояснили в ведомстве.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2024 году постановлением правительства РФ от 10.08.2023 №1314 выходной день с субботы 6 января перенесли на пятницу 10 мая.

Таким образом, 9—12 мая являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 8 мая сокращается на один час.

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Олег Исаков