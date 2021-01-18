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В Нижнекамске закрыли небезопасный прокат тюбингов

14:27, 18.01.2021
В Нижнекамске закрыли небезопасный прокат тюбингов
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске закрыли пункт проката тюбингов. После проверки оказалось, что катание там было небезопасным, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.

С начала года только в Нижнекамске около 200 человек получили травмы разной степени тяжести, катаясь на «ватрушках». В связи с этим в пунктах прокатов прошли проверки обеспечения безопасности. По итогам прокат в деревне Ильинке признали небезопасным и запретили его работу.

Фото: Викимедиа

В исполкоме отметили: чтобы катания не привели к травмам, кататься нужно в специально отведенных местах.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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