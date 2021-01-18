В Нижнекамске закрыли небезопасный прокат тюбингов
В Нижнекамске закрыли пункт проката тюбингов. После проверки оказалось, что катание там было небезопасным, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.
С начала года только в Нижнекамске около 200 человек получили травмы разной степени тяжести, катаясь на «ватрушках». В связи с этим в пунктах прокатов прошли проверки обеспечения безопасности. По итогам прокат в деревне Ильинке признали небезопасным и запретили его работу.
В исполкоме отметили: чтобы катания не привели к травмам, кататься нужно в специально отведенных местах.
Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек».
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