В Нижнекамске закрыли небезопасный прокат тюбингов

В Нижнекамске закрыли пункт проката тюбингов. После проверки оказалось, что катание там было небезопасным, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии.

С начала года только в Нижнекамске около 200 человек получили травмы разной степени тяжести, катаясь на «ватрушках». В связи с этим в пунктах прокатов прошли проверки обеспечения безопасности. По итогам прокат в деревне Ильинке признали небезопасным и запретили его работу.

Фото: Викимедиа

В исполкоме отметили: чтобы катания не привели к травмам, кататься нужно в специально отведенных местах.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек».



Ольга Плешкова