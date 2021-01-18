В Татарстане предложили ежегодно повышать средний размер проезда в городском транспорте на один рубль

Фото: Максим Платонов

Сегодня на итоговой коллегии председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев рассказал о том, что комитет представил расчеты по тарифообразованию в транспортной сфере Кабинету министров РТ.

— Наша роль — сделать стоимость тарифообразуемых услуг экономически обоснованной. Мы считаем, что для роста, который просят перевозчики, пока оснований нет. В транспортной сфере по ряду причин сложилась ситуация, когда тарифы изменялись не каждый год, как в коммунальной сфере, а раз в 3—5 лет. И рост может произойти слишком резкий, — сказал Александр Груничев.

Фото: kzn.ru

Он предложил повышать среднюю плату за проезд ежегодно, но в рамках предельной платы граждан, которую доводит до комитета правительство РФ. Средний тариф складывается из оплаты за наличный расчет, оплаты по банковской карте, по транспортной карте. «Мы предлагаем и надеемся, что Кабмин нас поддержит, чтобы средний размер платы за перевозку пассажиров ежегодно повышался на рубль. Этот размер правительство РФ доводит и в коммунальных услугах», — добавил Груничев.

В Казани средний размер проезда составляет 24—25 рублей. Постановление о тарифообразовании в транспортной сфере пока находится в работе.

Ранее в казанском Кремле прокомментировали обращение пассажироперевозчиков о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы Татарстана до 35 рублей. Пока никаких решений не принято.