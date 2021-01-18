В Тукаевском районе Татарстана ввели карантин по бешенству

Фото: Олег Тихонов (архив)

В деревне Новые Сарайлы Тукаевского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием по заболеванию животных бешенством. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

На территории деревни запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина. Также на период карантина запрещается реализация и употребление в пищу или для вскармливания молока без пастеризации от здоровых животных.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

«Карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения необходимых мероприятий», — говорится в указе.



В конце декабря карантин по бешенству установили в Актанышском районе Татарстана.



Татьяна Демина