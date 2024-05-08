«9 мая 1945 года — священное событие в истории нашей страны»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане проживают 195 участников Великой Отечественной войны

— Несомненно, 9 мая 1945 года — священное событие в истории нашей страны. Мы должны все помнить. Сегодня наш нравственный долг — не допускать искажения правды об истории и войне, — так начал раис Татарстана заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Рустам Минниханов также отметил мужество сыновей Татарстана, которые всегда защищали свою Родину и страну. Он призвал быть благодарными таким людям.



С докладом выступила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. В своем выступлении она обозначила основные задачи республиканского комитета и рассказала о мероприятиях, запланированных к 80-й годовщине Победы.

Лейла Фазлеева отметила, что в Татарстане проживает 195 участников Великой Отечественной войны. В соответствии с приказом президента России ветеранам были перечислены единоразовые выплаты, включая тех, кто проживает на подшефных Татарстану территориях — в Лисичанске и Рубежном.

Заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева отметила, что ветераны особенно нуждаются в помощи в силу возраста. взято с сайта tatarstan.ru

10 080 ветеранов и тружеников тыла уже прошли диспансеризацию в больницах Татарстана. В Казань и Набережные Челны направлены 212 ветеранов. Всем ветеранам предоставляется бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам. Для 1,3 тыс. ветеранов организовано надомное обслуживание.

В республике идет работа по восстановлению 18 памятников

После поддержки ветеранов Великой Отечественной войны важной задачей является патриотическое воспитание молодежи, отметила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Для этого в Татарстане разрабатывают учебник истории края для 5—9-х классов. Его планируют обновить к 2025 году. Также для молодежи Татарстана хотят создать цикл лекций по аналогии с «Разговорами о важном».

Кроме того, в Татарстане реализуется программа «Герой Отечества», направленная на организацию системной поддержки героев. В ее рамках регулярно проводятся встречи героев с молодежью в честь профессиональных праздников и памятных дат.

Также в Татарстане идет работа по восстановлению 18 памятников. Министерство культуры, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики занимаются этим вопросом. Также в Татарстане действуют 1 126 школьных музеев. Их концепцию планируют обновить к 80-й годовщине Великой Отечественной войны.

Фазлеева сообщила, что 240 студентов из республики добровольно отправились участвовать в специальной военной операции, взяв академический отпуск.

Самому старшему ветерану Великой Отечественной войны в Челнах — 104 года

В преддверии праздника мэр Набережных Челнов Наиля Магдеева на заседании Кабмина Татарстана рассказал о ветеранах Великой Отечественной войны и мерах поддержки, которую им оказывают.

Магдеев подчеркнул, что только из уст этих людей можно узнать правду о событиях прошлого. взято с сайта tatarstan.ru

По словам мэра города, в городе проживает 615 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан. За последние 4 года их число сократилось в четыре раза. Самому молодому ветерану 97 лет, а старшему — 104 года.

В рамках подготовки к празднику были организованы 46 экспедиций по разным регионам России. В них приняли участие более 1 500 человек. Все найденные в ходе экспедиций вещи передаются в музей Великой Отечественной войны.

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Рената Валеева