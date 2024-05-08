Летом будет выполнено рекордное число рейсов из Москвы в Казань

Летом «Аэрофлот» будет выполнять рекордное количество рейсов между Москвой и Казанью. С июня по август авиакомпания будет совершать до 12 собственных рейсов в сутки и до 84 рейсов в неделю. Это на 24% больше, чем в летнем сезоне прошлого года.

Пресс-служба авиаперевозчика отметила, что увеличение частоты рейсов будет способствовать росту туристического потока в регионе и позволит жителям Татарстана планировать удобные стыковки из аэропорта Шереметьево.

В прошлом году компания перевезла собственными рейсами рекордное количество пассажиров на воздушной линии Москва — Казань — Москва. Более 729 тысяч человек воспользовались перелетами авиаперевозчика, что на 25% больше, чем в 2022 году. При этом было выполнено более 5 тысяч рейсов, что превышало аналогичный показатель 2022 года на 14%.

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Рената Валеева