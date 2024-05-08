Татарстанцев ждет холодная погода и сильный ветер в праздничные дни

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ожидается холодная и ветреная погода в ближайшие дни. 9 и 10 мая северо-западными воздушными потоками в республику будет поступать арктический воздух.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Также ожидается сильный ветер порывами 15—20 м/с.

Температурный фон в ночные часы в воздухе и на почве понизится до 0..-5°, днем температуры не превысят +3..+8°.

В пятницу, 10 мая, сохранится аналогичная погода, местами с небольшими осадками. В течение суток также ожидается сильный ветер. Ночные температуры останутся на уровне 0..-5°. Днем ожидается повышение температуры до +5..+10°.

Пасмурная погода временами с дождем ожидается на территории республики в субботу и воскресенье, 11–12 мая. 11 мая также прогнозируется сильный ветер. Температуры ночью составят 0..+5°, днем повысятся до +7..+12°.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева