В детсады и соцучреждения Татарстана вернули тепло из-за холодной погоды

Фото: Максим Платонов

Муниципальные образования приняли решение завершить отопительный период в апреле из-за резкого потепления. Однако в мае произошло понижение температуры, и стали поступать жалобы на холод в помещениях детских садов. Об этом сообщает Минстрой РТ.

Теплоснабжающим организациям поручили возобновить подачу тепла в детсады. Тепло вернули в 1329 детских садов, 1302 объекта здравоохранения и 54 объекта социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей.

Однако полностью возобновить теплоснабжение всех объектов не удалось, поскольку теплоснабжающие организации уже начали ремонтные работы котельных и сетей теплоснабжения в рамках подготовки к следующему отопительному периоду.

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Олег Исаков