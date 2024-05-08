Попытка возродить регулярные пассажирские речные перевозки дала крен в сторону коммерции

«Реанимация» татарстанского речного флота осложнилась «недоработкой» новых «Метеоров» и непреодолимыми на сегодня формальностями

Фото: Динар Фатыхов

Госкомитет РТ по туризму, Агентство по туризму Ульяновской области и Минэкономразвития Чувашии провели онлайн-встречу, на которой презентовали планы на предстоящую речную навигацию. О новых судах, новых маршрутах, а также происшествиях и сложностях, связанных с реализацией совместных планов по развитию туризма в трех соседствующих регионах, — в материале «Реального времени».

И грянул шторм



Глава республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов открыл встречу оптимистическим сообщением о том, что в прошлом и позапрошлом году тестовые рейсы новых татарстанских скоростных судов вызвали у туристов большой интерес, что Татарстан возрождает межрегиональные скоростные маршруты и что в этом непростом деле республика очень надеется на помощь федерального центра — на бюджетные субсидии в рамках межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь».

Затем Иванов добавил, что новые «Метеоры» еще требуют доработки и устранения технических недостатков. Позднее, когда микрофон перешел к генеральному директору АО «Флот Республики Татарстан» Роману Лизалину, легендарному капитану и энтузиасту, мечтающему возродить пассажирское судоходство на Волге, пришлось озвучить очень грустную причину, по которой в 2024 году всего лишь третий по счету в эту навигацию рейс новехонького «Метеора» на Ульяновск завершился досрочно из-за отказа двигателя, причем не в лучший момент, а когда на Волге заштормило.

Рассказывая об этом, Роман Лизалин заметил, что «техника новая» и что завод-изготовитель сейчас оперативно устраняет неполадку. Это не первая проблема с новыми «Метеорами». В прошлом году Роман Лизалин в интервью «Реальному времени» сообщил, что второй «Метеор», «Михаил Девятаев», «находится на заводе на доработке» и что решение о его использовании «будет приниматься по мере его готовности».

В результате из запланированных на 1—5 и 9—12 мая рейсов до Ульяновска состоялись лишь самые первые, а возобновит их вернувшийся в строй «Метеор» лишь 17 мая. Если, конечно, его починят.

Доплыть до 2026 года

Планы по освоению «Метеорами» другого направления — на Чебоксары — на сегодня выглядят зыбко. Даты открытия движения судов на совещании не прозвучало. Зато была озвучена общая программа развития пассажирского судоходства на Волге силами трех регионов — Татарстана, Ульяновской области и Чувашии.

В 2024 году предполагается ограничиться рейсами Казань — Ульяновск и Казань — Чебоксары, причем с 1 июня рейсы до Ульяновска предполагаются каждую пятницу, субботу и воскресенье, а до Чебоксар — ежедневно. Кроме татарстанских «Метеоров», на маршруте Чебоксары — Казань предполагается задействовать три 45-местных судна на подводных крыльях «Валдай», о чем сообщил директор АО «Чебоксарский речной порт» Ванифатий Шайкин.

Информации о том, как два «Метеора» смогут «летать» сразу по всем этим направлениям, не прозвучало, равно как и о планах приобретения новых скоростных судов. Можно предположить, что если парк судов не вырастет, то они, как и в прошлую навигацию, будут поочередно ходить то в одном направлении, то в другом.

В 2025 году планируется открыть движение еще по двум маршрутам: Казань — Нижний Новгород и Набережные Челны — Сарапул. А в 2026-м добавить еще три направления: Казань — Самара, Набережные Челны — Пермь и Набережные Челны — Уфа.









Налетай — подешевело

В прошлом году Роман Лизалин назвал «Реальному времени» планируемую стоимость билета на «Метеор» до Ульяновска — 1 500 рублей. Пока их продают по демпинговой цене — 1 000 рублей, и о планах повышения стоимости проезда не сообщалось. Приобрести билеты можно заранее на официальном сайте АО «Флот РТ».

Стоимость полного (взрослого) билета до Чебоксар на судах АО «Чебоксарский речной порт» — 600 рублей. Информации о том, сколько будет стоить проезд на «Метеорах» «Флота РТ», пока нет.



Темное дело

В ходе совещания выяснились две самые острые проблемы реализации проекта. Первая связана с ограничением времени движения скоростных судов — оно разрешено только в светлое время суток. Расписание приходится подстраивать под движение солнца, в итоге туристам остается мало времени на то, чтобы осмотреть достопримечательности в том же Ульяновске, а если из 3 часов, которые длится стоянка, вычесть минимум час на обед, то гулять по городу и музеям уже совсем некогда. И даже то, что в реальности при хороших погодных условиях на дорогу в один конец уходит не 4 заложенных в расписание часа, а 3 с половиной, не спасает.

Альтернативу предлагают местные власти, готовые создать туристам дополнительный комфорт в виде встречающих у причала микроавтобусов от турагентств и предоставить им возможность оставаться в городе на ночь — в гостинице. Программу посещения не только городских музеев, но и национального парка «Сенгилеевские горы», и знаменитых Ундор, а также разнообразные развлечения турагентства готовы им предложить, заверил директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин.

Однако тут возникает вторая проблема, которая решается уже совсем не так легко. Как указала директор казанского ООО «Туристский информационный центр» Любовь Ковалева, «обеспечить гарантированный тур гостю» возможно только при том условии, что гость будет гарантированно доставлен в нужную точку маршрута, а для этого турагентство должно иметь гарантированную возможность в нужный день и час «погрузить» гостей на судно — тот же самый «Метеор». Ведь если ждать гостей, резервировать гостиницы и рестораны, бронировать экскурсии, не зная, прибудут туристы в достаточном количестве или нет, туристический бизнес быстро прогорит.

Значит, перевозчик должен гарантированно предоставить турагентству определенное количество мест на судне. Но предоставить агентству места под неизвестных туристов речники не могут — билет на судно продается по паспорту и данные каждого пассажира перевозчик обязан внести в специальный регистр, а нарушение такого порядка грозит огромными штрафами.

— Мы не можем дать вам квоту на межрегиональные рейсы, не зная, на кого она выделяется, — указал начальник отдела развития туризма и ремесел Алексей Васильев и добавил, что даже если бы это стало возможным, речники рискуют прогореть: — А если вы зарезервируете 10 мест, а будет только 5 пассажиров — как быть? Или вы выкупите все 10 билетов?

Коммерция с мечтой не сходятся?

— Надо научиться слушать друг друга, — попытался примирить коммерческие интересы двух структур Сергей Иванов и пофантазировал вслух на тему, как можно было бы заранее бронировать места для туристов, а потом, например, за 3 дня до рейса снимать непроданную турагентствами бронь. — Иначе туроператоры работать не станут.

Однако вопрос, как будут составляться агентские договоры и каким образом удастся совместить идею организации туров с требованиями регистрировать каждого конкретного пассажира, остался открытым. И неудивительно, ведь корень проблемы в том, что имеет место попытка скрестить, что называется, бульдога с носорогом — использовать для организации туров флот, предназначенный для иной цели — для регулярных пассажирских перевозок.

Остается напомнить, что с 1960-х годов прошлого века вплоть до разрушения Советского Союза речные пассажирские перевозки переживали в нашей стране бум. Речные (и не только речные) круизы были отдельной темой, при этом многие граждане предпочитали путешествовать не туристическими, а рейсовыми пассажирскими теплоходами, так как это было значительно дешевле, а порой и намного интереснее за счет большого количества продолжительных стоянок.

В Татарстане вплоть до конца 1990-х теплоходом можно было добраться и до Чистополя, и до других местных портов, доплыть не только до Чебоксар и Ульяновска, но и до Пензы, Москвы и Астрахани. А «Метеоры» и «Ракеты» в период навигации вообще перевозили пассажиров аналогично рейсовым автобусам.

В интервью «Реальному времени» Роман Лизалин говорил о своей мечте возродить на Волге и других реках республики именно такое — регулярное пассажирское судоходство. Однако сейчас стал отчетливо крен в ином, сугубо туристическом направлении в ущерб «классическим» пассажирским перевозкам, в которых заинтересовано множество жителей республики. И похоже, именно сейчас решается вопрос, куда мы дальше поплывем.