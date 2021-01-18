Минниханов постановил готовиться к проведению в Казани матчей ЧМ-2022 по волейболу

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета, которому предстоит начать подготовку к проведению матчей чемпионата мира по волейболу, который должен пройти в Казани в 2022 году.

Председателем комитета стал сам Минниханов. Его заместителем назначен спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, следует из документа. Также заместителями председателя стали мэр Казани Ильсур Метшин и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Секретарем комитета указан гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по волейболу 2022 года может быть перенесен из России после вынесения вердикта CAS 17 декабря. Это бы значило, что Казань, Уфа и другие города лишатся возможности принять столь крупные соревнования.

