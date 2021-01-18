Прокуратура нашла нарушения в челнинской гимназии, из окна которой спрыгнула восьмиклассница

Фото: Илья Репин (архив)

В Набережных Челнах прокуратура подвела итоги проверки, организованной после того, как 14-летняя школьница спрыгнула с высоты третьего этажа. Надзорное ведомство нашло нарушения, которые потребовало устранить.

В прокуратуре считают, что штатный психолог гимназии №29 должен был выявить отклонения в поведении восьмиклассницы. Он не вел индивидуальный план и журнал учета работы. Руководство гимназии не анализировало эффективность мероприятий по профилактике «социальной дезадаптации и девиантного поведения», добавляет пресс-служба надзорного ведомства. К воспитательной работе тут подходили формально. Не проводились разъяснения для родителей, отказавшихся от психолого-педагогического сопровождения.

Параллельно СКР проводит доследственную проверку по этому инциденту, добавили в прокуратуре.

Напомним, в первый рабочий день года стало известно о 14-летней школьнице из Челнов. Девочка выпрыгнула из окна школьного туалета, находящегося на высоте третьего этажа. Она сломала обе ноги. Восьмиклассница позже рассказала, что сделала это на спор.

Евгений Калашников