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Прокуратура нашла нарушения в челнинской гимназии, из окна которой спрыгнула восьмиклассница

16:28, 18.01.2021 2
Прокуратура нашла нарушения в челнинской гимназии, из окна которой спрыгнула восьмиклассница
Фото: Илья Репин (архив)

В Набережных Челнах прокуратура подвела итоги проверки, организованной после того, как 14-летняя школьница спрыгнула с высоты третьего этажа. Надзорное ведомство нашло нарушения, которые потребовало устранить.

В прокуратуре считают, что штатный психолог гимназии №29 должен был выявить отклонения в поведении восьмиклассницы. Он не вел индивидуальный план и журнал учета работы. Руководство гимназии не анализировало эффективность мероприятий по профилактике «социальной дезадаптации и девиантного поведения», добавляет пресс-служба надзорного ведомства. К воспитательной работе тут подходили формально. Не проводились разъяснения для родителей, отказавшихся от психолого-педагогического сопровождения.

Параллельно СКР проводит доследственную проверку по этому инциденту, добавили в прокуратуре.

Напомним, в первый рабочий день года стало известно о 14-летней школьнице из Челнов. Девочка выпрыгнула из окна школьного туалета, находящегося на высоте третьего этажа. Она сломала обе ноги. Восьмиклассница позже рассказала, что сделала это на спор.

Евгений Калашников
Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:33
    В этой стране НИКТО и НИКОГДА ...как НАДО не работал...чего вы хотите...
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  • Анонимно 17:14
    У нас в школе в всех туалетах окна были забиты гвоздями.
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