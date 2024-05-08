День в истории 8 мая: капитуляция Германии, праздник Красного Креста, плей-офф Единой лиги ВТБ в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 8 мая 2024 года
8 мая начинают отмечать дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне, — памятная дата продолжается 9 мая.
Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Татарстане 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдет торжественное мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной войне.
- Всероссийская конференция «Татары-участники и ветераны Великой Отечественной войны и процессы реисламизации (вторая половина XX века)».
- Единая Лига ВТБ, полуфинал плей-офф — казанский УНИКС дома сыграет с краснодарским «Локомотивом».
Кто родился: дядя Пушкина и создатель «Красного Креста»
- 1770 — русский поэт, дядя Александра Пушкина Василий Пушкин (скончался 1 сентября 1830 года).
- 1828 — швейцарский общественный деятель, инициатор создания общества «Красный Крест» Жан Дюнан (скончался 30 октября 1910 года).
- 1884 — 33-й президент США в 1945—1953 годах Гарри Трумэн (скончался 26 декабря 1972 года).
- 1975 — заместитель министра внутренних дел по РТ — начальник полиции Татарстана Алексей Соколов.
Кто скончался: Гюстав Флобер и Поль Гоген
- 1794 — французский ученый, отец современной химии Антуан Лавуазье (родился 26 августа 1743 года).
- 1880 — французский писатель Гюстав Флобер (родился 12 декабря 1821 года). Автор романов «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств» и др.
- 1903 — французский художник Поль Гоген (родился 7 июня 1848 года).
- 1919 — русская революционерка и писательница Вера Засулич (родилась 8 августа 1849 года).
- 1992 — советский театральный деятель, основатель театра кукол в Москве Сергей Образцов (родился 5 июля 1901 года).
- 2019 — композитор Евгений Крылатов (родился 23 февраля 1934 года). Автор более 150 композиций к фильмам и мультфильмам, среди которых «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Лесной олень», «Колыбельная медведицы» и «Кабы не было зимы».
- 2021 — один из основателей компании-производителя спортивной одежды и обуви Vans Пол Ван Дорен (родился 12 июня 1930 года).
Праздники: дни оперативного работника УИС России и Красного Креста
- Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Провозглашены Генеральной Ассамблеей ООН в 2004 году. Признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, ООН предложила ежегодно отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.
- День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. Эта дата выбрана в связи с тем, что именно 8 мая 1953 года распоряжением Совета Министров СССР при Министерстве внутренней и внешней торговли СССР было создано Главное инженерное управление — как институт государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества Советского Союза с зарубежными странами.
- День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России. Свою историю эта структура ведет с 1925 года, когда секретному отделу Объединенного государственного политического управления была поручена секретно-оперативная работа в политических изоляторах. Однако официальным днем создания оперативных подразделений УИС считается 8 мая 1935 года.
- Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Дата выбрана в честь швейцарского общественного деятеля и гуманиста Жана Дюнана, который родился в этот майский день. В середине XIX века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало Международному Комитету Красного Креста.
- Ночь женщин в Норвегии. Она была придумана в 2006 году феминистками из норвежского города Берген. Главные требования, которые выставляют организаторы этой Ночи, — равная зарплата для мужчин и женщин (в современной Норвегии зарплата женщин значительно ниже зарплаты мужчин на аналогичных должностях) и доступные детские сады.
- Народное гуляние «Опернплацфест» во Франкфурте-на-Майне. Первый фестиваль прошел здесь в 1978 году и с тех пор проводится каждый год. Традиционно в июне на площади открываются многочисленные киоски, предлагающие жителям и гостям города деликатесы со всех концов земли. Перед Старой оперой устанавливаются павильоны, в которых можно угоститься шампанским. Вокруг фонтана на площади проходит праздничная культурная программа.
События в истории: 75 лет памятнику-ансамблю воинам Советской Армии в Берлине, 40 лет бойкоту СССР Олимпийских игр
- 1886 — мир впервые попробовал «Кока-Колу». Изобретателем густого и вкусного сиропа стал американец Джон Стит Пембертон. Стаканы с «Кока-Колой» продавались всего по 5 центов в аптеке Jacob’s Pharmacy, находившейся в Атланте. В тот же день первые порции сиропа были распроданы посетителям.
- 1902 — произошло извержение вулкана Мон-Пеле на острове Мартиника. В тот день раскаленная туча из пепла и газа уничтожила город Сен-Пьер, где погибли около 30 тысяч человек. Из жителей уцелели только два человека: заключенный городской тюрьмы, сидевший в подземной одиночной камере, и сапожник, живший на краю города.
- 1910 — состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой. Осенью 1912 года у Николая и Анны родился сын Лева. Брак не принес паре счастья. Уже через два года после женитьбы Гумилев завел серьезный роман, а легкие увлечения случались у него и раньше. Впрочем, Ахматова тоже вела себя отнюдь не так, как положено верной жене. В августе 1918 года Анна Ахматова и Николай Гумилев официально оформили развод.
- 1945 — завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Операция длилась 23 дня — с 16 апреля, и проводилась под руководством трех маршалов Советского Союза — Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Ивана Конева. В ходе Берлинской операции были проведены — Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции. К апрелю 1945 года советские войска вплотную подошли к Берлину. К тому моменту были освобождены Польша, Венгрия, значительная часть Чехословакии, практически полностью истреблен противник в Восточной Пруссии. Красная армия захватила Силезию, Восточную Померанию, Вену и большую часть Германии. С востока на остатки немецких войск наступали соединения Красной Армии, а с запада — союзные войска.
- 1945 — подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.
- 1949 — в Берлине торжественно открыт памятник-ансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом. Там похоронено около пяти тысяч советских воинов. Центральным монументом в комплексе является памятник Воину-освободителю — это фигура советского солдата, в одной руке которого — меч, разрубающий фашистскую свастику, на другой — спасенная из развалин поверженного Берлина маленькая немецкая девочка.
- 1965 — в СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой». Впервые в Советском Союзе городами-героями были названы Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь и Одесса — в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Официально в качестве государственной награды звание «Город-герой» провозглашено 8 мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об утверждении соответствующего положения. Звание города-героя присваивалось городам, жители которых проявили «массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Городам-героям вручались орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамота Президиума Верховного Совета СССР.
- 1967 — состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены в память героев погибших в годы Великой Отечественной войны. На могиле был зажжен Вечный огонь Славы, который вырывается из середины бронзовой звезды. Его зажгли от пламени Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге.
- 1970 — в продажу поступил тринадцатый альбом группы The Beatles под названием Let It Be. Пластинка была записана предпоследней, после нее квартет записал Abbey Road. Через несколько дней был выпущен одноименный документальный фильм о жизни коллектива — пленки со съемок были использованы режиссером Питером Джексоном, который в конце прошлого года представил на их основе многочасовой сериал The Beatles: Get Back.
- 1984 — Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
- 2020 — российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины (10 028 м).
Галия ГарифуллинаОбществоИстория Татарстан