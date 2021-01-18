Навального арестовали на месяц

В отделе полиции управления МВД по городу Химки прошло выездное заседание суда, арестовавшего оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Судья Елена Морозова удовлетворила ходатайство следствия.

30 суток — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Накануне Алексей Навальный прилетел из Берлина, где проходил лечение после отравления. Его самолет перенаправили из Внуково в Шереметьево, где политика задержали. Ранее ФСИН объявила о намерении добиться отправки Навального в колонию, объяснив это нарушениями режима условного срока со стороны политика.

