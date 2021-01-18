Новости общества

17:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Навального арестовали на месяц

16:52, 18.01.2021

В отделе полиции управления МВД по городу Химки прошло выездное заседание суда, арестовавшего оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. Судья Елена Морозова удовлетворила ходатайство следствия.

Накануне Алексей Навальный прилетел из Берлина, где проходил лечение после отравления. Его самолет перенаправили из Внуково в Шереметьево, где политика задержали. Ранее ФСИН объявила о намерении добиться отправки Навального в колонию, объяснив это нарушениями режима условного срока со стороны политика.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем