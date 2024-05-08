Аналитики выявили рост среднего чека за коммунальные услуги по России

Фото: Максим Платонов

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырос на 102 рубля по сравнению с предыдущим кварталом 2023 года: с 4 140 до 4 242 рублей. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В первом квартале 2024 года средний чек составил 4 165 рублей, что на 77 рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023-го. В Москве сумма платежа за ЖКУ достигла 4 382 рублей, а в Санкт-Петербурге — 3 877 рублей.

Аналитики также выяснили, в каких городах произошло наиболее заметное снижение среднего чека за год. В тройку лидеров вошли Краснодар, Волгоград и Ижевск. Так, в Краснодаре средний чек уменьшился на 884 рубля — до 3 463 рублей. В Волгограде сумма платежа снизилась на 459 рублей — до 2 248 рублей. В Ижевске средний чек упал на 569 рублей — до 3 109 рублей.

Ранее «Реальное время» рассказало, что уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане в марте 2024 года снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 98,6%.

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Олег Исаков