В казанском зооботсаду появились новые обитатели

Фото: Динар Фатыхов

Пять пар огарей стали новыми жителями казанского зооботсада. Пернатые хорошо перенесли дорогу и после карантина были выпущены в озеро, расположенное в исторической части учреждения. Об этом сообщает мэрия Казани.

Огарь — водоплавающая птица семейства утиных, родственная пеганке. Оперение огаря оранжево-коричневое, голова более светлая. Крылья белые с черными маховыми перьями.

Как рассказали в пресс-службе зооботсада, огари образуют пары на всю жизнь, и оба родителя участвуют в воспитании потомства. Самец — настоящий защитник территории: он взбирается на возвышенность и следит, чтобы никто из чужих птиц не вторгся в их дом без разрешения. Если кто-то нарушит границы, конфликта не миновать. Самка тоже не остается безучастной — она всегда приходит на помощь малышам и самцу.



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Рената Валеева