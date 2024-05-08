«Наш долг — помнить»: Банк «Аверс» поздравил ветеранов с Днем Победы

Фото: Динар Фатыхов

9 Мая — это день памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке. Неотъемлемая часть этого дня — поздравление ветеранов, тех людей, которые ковали эту Победу и знают ее настоящую цену. По уже сложившейся доброй традиции в преддверии Дня Победы сотрудники Банка «Аверс» навестили ветеранов Великой Отечественной войны. «Наш долг — помнить их подвиг», — говорят в банке и из года в год радуют поколение победителей вниманием, добрыми словами и подарками.

«Я им благодарна за то, что впрок мне оставили свои непрожитые силы»

Ежегодно в канун Дня Победы АО Банк «Аверс» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. Этот год не стал исключением: сотрудники банка навестили фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, выразили им благодарность, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили подарки.

Первой встретила гостей Валентина Александровна Дуреева. Жительница блокадного Ленинграда сейчас проживает в селе Усады Лаишевского района.

— Что значит блокадный голод видно по моей семье? За полгода я потеряла всех. Папа не воевал, потому что работал на военном заводе. Он ушел первым. Помню, привезли его с завода умирать. Блокада в сентябре началась, а это было уже зимой. Папа был обтянутый кожей скелет. Я боялась даже подойти, — рассказала Валентина Александровна.

Первой встретила гостей Валентина Александровна Дуреева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Затем умерли бабушка и дедушка, спустя год ушла из жизни мама. Маленькую Валю забрали в детский дом и эвакуировали в Костромскую область, где она и встретила День Победы.

— Я помню день, когда завершилась война. Нам навстречу бежала толпа и все кричали «Ура! Победа!». Наверное, это был самый радостный день в моей жизни, — говорит ветеран.

Свою жизнь Валентина Дуреева посвятила работе с детьми — преподавала в школе и детском саду. На сегодняшний день она — счастливая мама, бабушка и прабабушка, сохранившая позитивное мышление, активность и бодрость духа. По словам самой блокадницы, живет и за близких, которым было суждено умереть молодыми.

В память о родителях у Валентины Александровны осталась всего одна фотография. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я им благодарна за то, что впрок мне оставили свои непрожитые силы, — говорит она о своих родителях.

В память о них у нее осталась всего одна фотография, которую она показала навестившим ее сотрудникам банка и прочитала стихи собственного сочинения:

«Чем старше становлюсь,

Тем чаще вспоминаю

Я папины печальные глаза,

Как руку он тянул, прощаясь,

Из глаз катилася последняя слеза.

А мама, бедная моя, родная,

Чем нас кормила, как уберегла?

И крошки-то своей не доедала,

Нам отдавала, нас спасала,

Сама измученная умерла».

По словам Валентины Дуреевой, она свою жизнь посвятила сохранению памяти о блокадном Ленинграде. И даже сейчас в свои 89 лет продолжает этим заниматься:

— Вчера была в лицее. Они мне такой праздник устроили. Я педагог, умею говорить, и мне есть что сказать. И вот вчера я делилась воспоминаниями и чувствовала, по глазам видела, что дети не только слушают меня, но и слышат. Это самое главное, — поделилась впечатлениями Валентина Алексеевна.

Блокадники, дожившие до наших дней, — это в основном те, кто в страшные годы были маленькими детьми. Алевтине Николаевне Паниной на момент начала войны не было и года.

— Я не помню тех лет, возможно, это и к лучшему, — говорит она.

На войне она потеряла отца, а их с мамой из Ленинграда в Казань эвакуировали в 44-м году.

Алевтина Николаевна встретила гостей в приподнятом настроении. Она полна сил и оптимизма.

— Я очень богатая, у меня 10 правнуков. Хандрить некогда. Мне еще надо увидеть, как все они встанут на ноги, — поделилась она секретом долголетия с молодым поколением.

Алевтине Николаевне Паниной на момент начала войны не было и года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«А тогда весна была теплая... »

Сегодня участники Великой Отечественной войны, труженики тыла — это долгожители. Кто-то на подходе к столетнему юбилею, а некоторые уже перешагнули этот вековой рубеж. Одна из таких, Зинаида Павловна Рознаковская, участница Великой Отечественной войны. Она в прошлом году отметила свой столетний юбилей. Когда к ней пришли с поздравлением, она спала, гостей встретила ее дочь. На предложение сотрудников банка не тревожить ветерана, она возразила:

— Нет, нет, она сама должна увидеть, что ее помнят.

Действительно, Зинаиду Павловну очень обрадовало внимание, оказанное сотрудниками Банка «Аверс».

— Что же в такой холод ходите, — по-матерински забеспокоилась она. И тут же вспомнила май 45-го: — А тогда весна была теплая. Девочки все радостные, бегут.

Юная сибирячка Зина с войной дошла до Риги, служила на радиостанции. Была ранена, получила контузию. После войны ее судьба занесла в Казань, здесь она всю свою жизнь проработала учителем труда.

Зинаида Павловна Рознаковская, участница Великой Отечественной войны, в прошлом году отметила свой столетний юбилей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С улыбкой и твердо стоя на своих ногах, гостей встретила и 99-летняя Анна Ивановна Сергеева. Она одна из тех, кто ковал победу в тылу. Сейчас ветеран плохо слышит, живет с дочерью.

— Большое спасибо, что не забываете, помните, — многократно поблагодарила она навестивших ее сотрудников банка.

С улыбкой и твердо стоя на своих ногах, гостей встретила и 99-летняя Анна Ивановна Сергеева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подарки и теплые слова поздравления в этот день принимал еще один труженик тыла — Мухаметвагиз Харисович Каримов. Он родился в деревне Биектау Рыбно-Слободского района. Когда началась война, он был десятилетнем ребенком, но ему пришлось быстро повзрослеть. Отца забрали на фронт, скоро пришла весть о том, что он пропал без вести. Мухаметвагизу как старшему из четырех детей пришлось наравне со взрослыми работать в колхозе.

После войны, отслужив в армии, он вернулся в родную деревню, где и прожил всю свою жизнь. Сейчас ветеран живет окруженный заботой своих детей, внуков и правнуков.

Подарки и теплые слова поздравления в этот день принимал еще один труженик тыла — Мухаметвагиз Харисович Каримов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Маленькие заложницы большой войны

С предстоящим праздником Банк «Аверс» поздравил и уроженку Казани Веру Алексеевну Мигунову. В годы Великой Отечественной войны еще ребенком она вместе с мамой побывала в трех фашистских концлагерях, прошла через весь ад, но сумела выжить.

Будучи 10-летней девочкой, Вера Алексеевна больше года провела в одном из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Концлагерь известен тем, что здесь ставили медицинские эксперименты над заключенными, в том числе и над детьми.

Освобождение пришло в конце апреля 1945 года, когда американские войска заняли Мюнхен.

— Нас довезли до Бреслау (сейчас — Вроцлав, город на западе Польши), где стояла советская армия. Тут мы получали документы к месту следования — мы написали Казань, родину родителей, где у нас были родственники. Мы не могли поверить, что все это закончилось, — поделилась она воспоминаниями.

Будучи 10-летней девочкой, Вера Алексеевна больше года провела в одном из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вера Алексеевна получила профессию преподавателя английского языка. До самого выхода на пенсию она преподавала в Казанском авиационном институте, а после занялась волонтерством. Организовала народный русский хор ветеранов «Волжанка».

Сейчас Вере Алексеевне 94 года. Она счастливая прабабушка, которая до сих пор ведет активный образ жизни. И в день, когда ее навестили сотрудники банка, она куда-то торопилась.

— Представляете, для нас, для узников концлагерей, сделали такую льготу, я бесплатно езжу на такси. Даже не знаю, кто за нас платит. Звоню — и через шесть минут машина ждет у подъезда, — поделилась она своей маленькой радостью.

Продолжает заряжать своей энергией всех окружающих еще одна бывшая узница концлагерей Людмила Михайловна Рейникова.

Она родилась в городе Новосокольники Псковской области в семье рабочих. С первых дней войны, когда отец ушел на фронт, вместе с матерью и младшей сестрой она оказалась в фашистском плену в гетто, а затем в 1943 году они были насильственно вывезены по направлению к Германии в Кенигсберг, затем отправлены в Литву, лагерь Скоудок. В конце марта 1945 года были освобождены Советскими войсками. Вернулись на Родину в апреле 1945 года, когда Новосокольники были превращены в руины, поэтому семья жила в землянке.

В Казань Людмила Михайловна приехала после окончания института, работала в Государственном институте прикладной оптики конструктором, технологом. В 1991 году она вышла на заслуженный отдых, но продолжила вести активный образ жизни, даже в 80 лет возглавляла группу здоровья пенсионеров Советского района и преподавала уроки гимнастики, пилатеса и скандинавской ходьбы для пожилых людей.

Продолжает заряжать своей энергией всех окружающих еще одна бывшая узница концлагерей Людмила Михайловна Рейникова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пришлось оставить это дело. Упала, сломала себе ребра и руку. Сейчас уже все хорошо, поэтому скандинавской ходьбой продолжаю заниматься, у меня есть три вида палок, — с гордостью рассказала Людмила Михайловна.

Палки для скандинавской ходьбы висели в прихожей и у Валентины Алексеевны Барановой. Она жительница блокадного Ленинграда.

— Наша семья жила в центре города: две маленькие остановки от Московского вокзала. Бомбили страшно, поэтому мы переехали к тетке. Там все вместе и жили. Дед умер, не выдержал, бабушка еле дождалась начала января 42-го года и эвакуировалась. Холода тогда стояли сильные, лед был крепкий. Она сказала, что лучше умрет в пути, чем останется в Ленинграде. Мама не хотела бросать тетю, та только-только родила, поэтому мы в блокаде прожили до лета 42-го, — рассказала она историю своей семьи.

По словам Валентины Алексеевны, ее сохраненная жизнь — полностью заслуга матери:

— Я была ребенком. Нас спасла мама. Характер у нее был сильный, волевой: надо спасать, компромиссов быть не может. Когда закрыли фабрику, в которой она трудилась, пошла работать на кладбище, хоронила покойников, собирала их по городу. Так до эвакуации там и проработала. Им, оказывается, давали кашу, это я уже позже узнала, — говорит пенсионерка.

Победу они встречали уже в эвакуации, в Калининской области.

— Весной в деревне работы много, мама была в поле, пахала. Рассказывала, как увидела, что к ним бежит бабушка, за ней я. Бабушка кричит: «Девки, бросайте работу, победа!» Потом было собрание в деревне, радостное такое, — вспоминает она о событиях весны 45-го.

По словам Валентины Алексеевны, ее сохраненная жизнь — полностью заслуга матери. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы живем долго, потому что вы нас поддерживаете своим вниманием»

Без внимания Банк «Аверс» не оставил и 86-летнюю Тамару Федоровну Неменкову, жительницу блокадного Ленинграда.

У нее не сохранились воспоминания тех лет: маленьким ребенком ее эвакуировали в Казань, где она и прожила всю жизнь. Ей пришлось испытать много горя в жизни.

— Я похоронила всех своих детей, всех пережила, — с болью рассказала пенсионерка.

Но, по словам Тамары Федоровны, она не одинока.

— Есть внуки, правнуки, живу в их заботе. И на здоровье не жалуюсь, только вот ноги не ходят, — рассказала она.

Без внимания Банк «Аверс» не оставил и 86-летнюю Тамару Федоровну Неменкову, жительницу блокадного Ленинграда. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

91-летняя блокадница Зинаида Григорьевна Бушуева встретила сотрудников банка как родных. «Аверс» поздравляет ее уже не первый год.

Зинаида Григорьевна родилась в Ленинграде. Была старшим ребенком в большой семье военного. На время начала блокады Зинаиде исполнилось 8 лет, младшей сестренке Нине — всего два годика, а брату Юре — четыре. Война застала их не в Ленинграде: в 1940-м отца направили служить на советско-финскую границу, а потом призвали на фронт. Больше семья его не видела.

— За нами приехали солдаты и обратно перевезли в Ленинград. Приехали и началось… Бомбежки, бомбежки и никуда от них не скрыться. Везде все горело… Мы жили неподалеку от Финляндского вокзала, но до дома нас не довезли, расквартировали в чужой квартире. К сентябрю уже начался голод, Бадаевские склады сгорели. Нормы все уменьшались и уменьшались, без конца воздушная тревога, обстрелы… Страшно, — рассказывала Зинаида Григорьевна.

Когда Зинаиде исполнилось 10 лет, их с мамой и младшим братом эвакуировали в Казань. Много месяцев они с мамой провели в больницах, их лечили от дистрофии, а шестилетнего Юру отправили в приют.

— Учиться я не могла, поэтому в школу пошла поздно. Памяти не было вообще, способность к запоминанию возвращалась медленно, — вспоминает блокадница.

91-летняя блокадница Зинаида Григорьевна Бушуева встретила сотрудников банка как родных. «Аверс» поздравляет ее уже не первый год. Реклама АО «Банк Аверс». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По традиции Зинаида Григорьевна была в прекрасном расположении духа, готовилась ехать на праздничное мероприятие.

— Мы живем долго, потому что вы нас поддерживаете своим вниманием. Огромное спасибо, что не забываете, — отметила блокадница.

Столько судеб, и у каждой своя трагедия. Но сегодня их объединила общая радость — понимание того, что их подвиг, их жертвы не забыты. О поколении победителей в нашей стране будут помнить всегда, храня их воспоминания и пересказывая детям и внукам.