Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новокалиново в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике.
Также российские бойцы нанесли поражение 68-й егерской и 132-й механизированной бригадам Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Уманское и Ленинское Донецкой Народной Республики.
Населенный пункт Новокалиново находится в десяти километрах от н.п. Авдеевка и в 26 километрах от столицы республики — города Донецка.Общество