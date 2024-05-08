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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новокалиново в ДНР

15:06, 08.05.2024

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике.

Также российские бойцы нанесли поражение 68-й егерской и 132-й механизированной бригадам Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Уманское и Ленинское Донецкой Народной Республики.

Населенный пункт Новокалиново находится в десяти километрах от н.п. Авдеевка и в 26 километрах от столицы республики — города Донецка.

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