Google заблокировал файлы писательницы за «неподобающий контент»

Во время просмотра хоккейного матча с мужем начинающая американская писательница К. Рене получила сообщение от компании Google, что доступ к ее файлам на Google-диске заблокирован. В причинах блокировки был указан «неподобающий контент». Писательница работала над несколькими разными книгами в жанре спортивной романтики, где были описаны в том числе сексуальные сцены. Автор потеряла доступ к рукописям общим объемом 220 тыс. слов.

Этот факт очень насторожил американское писательское сообщество, поскольку многие авторы пишут и хранят свои произведения именно на этой облачной платформе.

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Екатерина Петрова