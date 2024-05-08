В Казани для работников книжной культуры запустят профессиональную программу

В рамках летнего фестиваля, который состоится в ЦСК «Смена» 8—9 июня, пройдет профессиональная программа для работников книжной культуры. На мероприятии обсудят стратегию развития книжной культуры в регионах, современные формы существования библиотек и книжных магазинов, инновации в этой сфере. Об этом сообщает мэрия Казани.

Конференция станет площадкой для обмена опытом и идеями между представителями книжного мира. Участники поговорят о новых книжных проектах, которые могут стать драйвером развития территорий и способствовать устойчивому росту культурной инфраструктуры в регионе.

К участию приглашаются работники книжных институций и магазинов, издатели, библиотекари и другие сотрудники культурных учреждений. Заявки принимаются до 10 мая включительно.

На конференции выступят представители Государственного русского музея, Дома культуры «ГЭС-2», Национальной библиотеки Республики Татарстан, ЦСК «Смена».

Книжная ярмарка в рамках летнего фестиваля будет работать два дня, 8 и 9 июня, с 11 до 19 часов. Будет представлено более 100 издательств. Горожане смогут приобрести книги без наценок, а также лично обсудить их с представителями издательств.

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Рената Валеева