Бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию: акция во время Казанского марафона

Фото: Максим Платонов

Жители и гости Казани смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ-инфекцию во время проведения Казанского марафона, который состоится 11 мая. Акция будет проходить с 6.00 до 12.00 на Центральном стадионе в месте выдачи стартовых пакетов. Кроме того, участники акции смогут получить консультацию социального работника.

Проект «Тест для победы» реализуется на средства гранта Татарстана, полученного для развития гражданского общества. Акции организованы совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава Татарстана.

Напомним, что на X Казанский марафон зарегистрировались порядка 28 тысяч человек со всей России и ряда других стран. Хедлайнером спортивного праздника станет группа «Отпетые мошенники».

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Рената Валеева