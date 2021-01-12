Новости общества

13:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За новогодние праздники в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек»

11:32, 12.01.2021
За новогодние праздники в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек»
Фото: realnoevremya.ru

С 1 по 10 января в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек». Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе медучреждения.

В результате катания на тюбингах пострадали 50 детей. Из них 41 отказались от госпитализации, а 9 отправили на дальнейшее лечение: шестеро попали в отделение травматологии и ортопедии, двое оказались в нейрохирургии и один — в хирургическом отделении.

Фото: пресс-служба ДРКБ


Остальные 89 детей пострадали в результате падения с горок, санок, ледянок, коньков и лыж.

В среднем в приемно-диагностическое отделение в день поступало 30 обращений. Также 19 случаев зарегистрировано в травмоцентре ДРКБ на улице Бигичева. Еще три случая зарегистрированы вчера.

Ранее мэр Набережных Челнов поручил проверить безопасность горок в городе.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также