За новогодние праздники в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек»

С 1 по 10 января в ДРКБ Казани поступило 139 детей с травмами после «покатушек». Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе медучреждения.

В результате катания на тюбингах пострадали 50 детей. Из них 41 отказались от госпитализации, а 9 отправили на дальнейшее лечение: шестеро попали в отделение травматологии и ортопедии, двое оказались в нейрохирургии и один — в хирургическом отделении.

Фото: пресс-служба ДРКБ



Остальные 89 детей пострадали в результате падения с горок, санок, ледянок, коньков и лыж.

В среднем в приемно-диагностическое отделение в день поступало 30 обращений. Также 19 случаев зарегистрировано в травмоцентре ДРКБ на улице Бигичева. Еще три случая зарегистрированы вчера.

Ранее мэр Набережных Челнов поручил проверить безопасность горок в городе.



Ольга Плешкова