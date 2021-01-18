Путин поручил изучить вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки

Фото: Олег Тихонов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о работниках из отдельных стран, входящих в СНГ.



Напомним, за последний год Россия лишилась половины мигрантов. Сейчас их количество составляет около 6,3 миллиона. При этом разрешение на временное проживание на территории России и вид на жительство есть только у миллиона человек. Большинство трудовых мигрантов работают по патентам.

На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о дефиците рабочей силы на строительных объектах, который возник из-за «коронавирусных» ограничений. Путин сообщил, что обсудит с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в России.