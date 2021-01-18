Путин поручил изучить вопрос упрощенного привлечения мигрантов на стройки
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Речь идет о работниках из отдельных стран, входящих в СНГ.
Напомним, за последний год Россия лишилась половины мигрантов. Сейчас их количество составляет около 6,3 миллиона. При этом разрешение на временное проживание на территории России и вид на жительство есть только у миллиона человек. Большинство трудовых мигрантов работают по патентам.
На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о дефиците рабочей силы на строительных объектах, который возник из-за «коронавирусных» ограничений. Путин сообщил, что обсудит с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в России.ОбществоВласть Татарстан
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