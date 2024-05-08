В Казани установили мемориальный камень в память о ветеранах-медиках

На территории казанской клинической больницы №7 появился мемориальный камень, посвященный ветеранам-медикам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Открытие мемориала стало значимым событием для города. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Рядом с памятным символом участники мероприятия посадили белую сирень — один из символов Победы. С ветками сирени в мае 1945 года в городах СССР встречали солдат.



Напомним, что в феврале этого года президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл перинатальный центр на базе этой же больницы. Новое медицинское учреждение будет помогать беременным женщинам из группы высокого риска и принимать самые сложные роды наравне с перинатальным центром Республиканской клинической больницы. Кроме того, в центре будут проводить внутриутробные операции плода.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева