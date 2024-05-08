С начала года муниципалитеты Татарстана провели 149 сделок на более чем 100 миллионов рублей

В течение первого квартала 2024 года муниципальные образования Республики Татарстан провели 149 торгов по продаже имущества на общую сумму 103,80 млн рублей. Наиболее активными оказались Альметьевский, Заинский и Лениногорский районы, сообщает Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Кроме того, было проведено 58 торгов по аренде имущества на сумму около 6 млн рублей, где лидировали Альметьевский и Буинский районы. Также было реализовано 69 объектов имущества на сумму 93,46 млн рублей и передано в аренду 54 объекта.

На торговой площадке было объявлено 92 аукциона по продаже земельных участков на общую сумму около 72 млн рублей. Наибольшее количество торгов провели Альметьевский, Арский и Менделеевский районы.

Также было объявлено 269 аукционов по аренде земельных участков на общую сумму примерно 194 млн рублей. Здесь наибольшую активность проявили Мензелинский, Пестречинский и Тукаевский районы. Было продано 55 земельных участков на сумму 72,99 млн рублей, а в аренду передано 200 участков.

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Олег Исаков