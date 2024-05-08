Из библиотек Страсбурга и Германии изымают книги, пропитанные мышьяком

Фото: Екатерина Петрова

Национальная и университетская библиотеки Страсбурга, а также библиотеки приграничных городов Германии уже несколько недель находят и изымают тысячи книг, пропитанных мышьяком. Мышьяк образовался в результате использования в XIX веке зеленого пигмента для окрашивания кожаных чехлов. В библиотеке Страсбурга хранится обширная коллекция древних книг, некоторые из которых относятся к этому периоду и могут быть затронуты повреждением.

Куратор Жером Швейцер объясняет, что изумрудно-зеленый цвет обложек может содержать мышьяк — продукт, опасный для здоровья человека. Симптомы воздействия мышьяка варьируются от недомогания до рака. Чтобы избежать какого-либо риска, команда библиотеки решила удалить с полок книги в зеленой обложке, но задача оказалась сложной. Поскольку некоторые произведения могли сохранить первоначальную обложку, содержащую мышьяк, даже несмотря на то, что они были защищены более поздней обложкой.

Сейчас в библиотеках Германии и Страсбурга более сотни тысяч работ, датируемых XIX веком. «Выявление потенциально опасных книг потребует нескольких месяцев кропотливой работы. Подозрительные книги будут отсканированы перед тем, как уйти на хранение в герметичных коробках, чтобы обеспечить безопасность читателей и сотрудников библиотеки», — добавил Швейцер.

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Екатерина Петрова