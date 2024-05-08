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Температура воздуха в Казани опустится до нуля градусов

07:15, 08.05.2024
Температура воздуха в Казани опустится до нуля градусов
Фото: Реальное время

В Казани в среду, 8 мая, ожидается облачная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +6 градусов. Ветер юго-западный, порывами от 6 до 10 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от 0 до +7 градусов.

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