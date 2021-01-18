В Госкомитете Татарстана рассказали, как повысятся тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Госкомитет РТ по тарифам уточнил, как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Татарстане с 1 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 января 2021 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению, составит 5,89 рубля за кубический метр. С июля рост ожидается на уровне 3%.

Конечный тариф на электрическую энергию для населения на 2021 год вырастет на 4,6%. Тарифы на тепловую энергию на 2021 год составят: минимальный — 1 081,63 руб./Гкал, максимальный — 2 366,032 руб./Гкал, средний тариф по РТ — 1860,70 руб./Гкал.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом благодаря работе комитета с предприятиями 23 тарифа (21% от общего числа тарифов) на 2021 год были утверждены без роста либо со снижением. Существенное снижение тепловых тарифов произошло в Актанышском, Альметьевском, Высокогорском, Пестречинском и Спасском районах.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для населения также подорожают с середины года: питьевая вода — на 2,8%, горячая — на 3,9%, водоотведение — на 5,1% к уровню января 2021 года.

Ранее эксперт рассказала, как сэкономить на услугах ЖКХ.

Татьяна Леухина