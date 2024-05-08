В России отсутствует риск завоза и распространения лихорадки Эбола

Роспотребнадзор ведет системный оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах. На данный момент не существует активных вспышек Эболы в мире, а территория Республики Бурунди, где зафиксирован летальный случай заболевания неустановленной этиологии у 9-летней девочки, не является эндемичной по лихорадке Эбола.

На всех пунктах пропуска в рамках федерального проекта «Санитарный щит» действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Благодаря АИС «Периметр» можно оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней.

Взаимодействие с африканскими странами позволяет получать информацию об угрозах распространения опасных инфекций и содействовать их купированию в очаге.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

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Рената Валеева